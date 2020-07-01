Чалов будет тренироваться по индивидуальной программе из-за повреждения

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, получивший повреждение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0), прошёл медицинское обследование, сообщается на официальном сайте «армейцев».



Напомним, Чалов повредил колено на 68-й минуте дерби и был вынужден покинуть поле. Вместо него на поле вышел полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.



В ближайшие дни Чалов будет работать по индивидуальной программе. О сроках возвращения футболиста в общую группу ЦСКА будет сообщено дополнительно.

ЦСКА набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (32) — на 6-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.