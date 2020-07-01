«Вы просто пассажир». Отец Гризманна раскритиковал Сетьена

Отец нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна Ален раскритиковал главного тренера каталонцев Энрике Сетьена за количество игрового времени, которое получает его сын.
«Чтобы говорить, у вас должны быть ключи от грузовика. А вы просто пассажир», – приводит комментарий отца Гризманна El Chiringuito.
Сетьен ранее ответил на вопрос по поводу небольшого количества игрового времени, которое получает Гризманн в последних матчах. «Не буду извиняться перед Антуаном, но понимаю, что он может чувствовать себя плохо. Суареса всегда нужно держать на поле, Лео Месси – тоже. Непросто найти Гризманну место на поле, не дестабилизируя команду», — сказал Сетьен.
Во вчерашнем матче против «Атлетико» (2:2) Гризманн вышел на поле на 90-й минуте. Перед этим француз сыграл 10 минут во встрече с «Сельтой» (2:2).
В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.
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