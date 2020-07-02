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Жирков против Тихонова. Битва за лучший гол наших в еврокубках

Жирков против Тихонова. Битва за лучший гол наших в еврокубках
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.

В третью пару 1/4 финала вошли голы Юрия Жиркова (ЦСКА) — гол в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года) — и Андрея Тихонова («Спартак») — гол в ворота «Интера» в матче Кубка УЕФА сезона-1997/1998 (14 апреля 1998 года). Дуэль уже началась.

В 1/2 финала баттла уже вышли голы Олега Блохина и Александра Рязанцева. В 1/4 финала баттла ещё предстоит сойтись голам Ильи Цымбаларя и Фёдора Черенкова.

Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».

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