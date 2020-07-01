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«Ростов» — «Краснодар»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

«Ростов» — «Краснодар»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы «Ростова» и «Краснодара» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт сегодня, 1 июля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Долгов.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Вилена, Вандерсон, Берг.

Запасные: Адамов, Агкацев, Сорокин, Фьолусон, Фернандеш, Черников, Кабелла, Сулейманов, Сергеев, Кутовой, Воротников, Онугха.

«Ростов», набрав 41 очко в 24 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (44) располагается строчкой выше.

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