«Сочи» — «Динамо»: составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Динамо» на матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, А. Заболотный, Кокорин.
Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Набиуллин, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, Нобоа, Карапетян.
«Динамо»: Шунин, Морозов, Скопинцев, Шунич, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Рауш, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Рыков, Евгеньев, Соснин, Карапузов, Школик, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.
Сегодня, 1 июля, состоится матч «Сочи» — «Динамо». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
- 1 июля 2020
-
18:57
-
18:52
-
18:48
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:22
-
18:18
-
18:01
-
17:51
-
17:39
-
17:38
-
17:21
-
17:16
-
17:15
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:39
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
15:58
-
15:28
-
15:24
-
15:09
-
15:06
-
14:56
-
14:54
-
14:45
-
14:15
-
14:14
-
13:55
-
13:44
-
13:43