Дзюба обогнал Зелимхана Бакаева по голевым передачам в сезоне

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун открыл счёт в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:0, второй тайм). Результативный пас иранскому форварду отдал нападающий Артём Дзюба.
Дзюба сделал 10-ю голевую передачу в сезоне РПЛ. Он вышел на первое место по ассистам, обогнав по этому показателю полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева, на счету которого 9 результативных передач в 23 встречах. На третьем месте по количеству ассистов в лиге — хавбек «Ростова» Алексей Ионов (7).
Ранее Дзюба вышел на девятое место в списке лучших бомбардиров в истории петербургского клуба благодаря дублю в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:1). Дзюба забил за «Зенит» 69 голов, которые распределились следующим образом: 52 гола — в РПЛ, два — в Кубке России, два — в Суперкубке, а также 15 голов в еврокубках.
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