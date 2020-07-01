Слуцкий: надеюсь, что матч «Рубина» с «Оренбургом» состоится

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 25-го тура чемпионата России с «Уфой» (0:0) высказался о возможном переносе встречи с «Оренбургом», которая запланирована на 5 июля.



Напомним, сегодня, 1 июля, стало известно, что матч 25-го тура РПЛ «Оренбург» — «Урал» не состоится. «Оренбург» не получил разрешения от Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на проведение матча в связи с выявлением положительных тестов на COVID-19 в команде.



«Я вообще пока не готов комментировать эту ситуацию, потому что она не понятна и не ясна. Когда будет конкретная тема, тогда и клуб, если придётся, будет давать комментарии. Я надеюсь, что игра с «Оренбургом» состоится», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

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