«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин, который отправил мяч в ворота «Арсенала» после передачи нападающего грозненцев Андреса Понсе. Через 7 минут главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно реализовал хавбек гостей Одисе Роши. В концовке встречи, на 88-й минуте, Роши оформил дубль. В компенсированное время матча нападающий Евгений Луценко сократил отставание «Арсенала» в счёте.



«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.