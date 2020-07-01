«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин, который отправил мяч в ворота «Арсенала» после передачи нападающего грозненцев Андреса Понсе. Через 7 минут главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно реализовал хавбек гостей Одисе Роши. В концовке встречи, на 88-й минуте, Роши оформил дубль. В компенсированное время матча нападающий Евгений Луценко сократил отставание «Арсенала» в счёте.
«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.
- 1 июля 2020
-
20:23
-
20:02
-
19:56
-
19:56
-
19:46
-
19:46
-
19:35
-
19:33
-
19:24
-
19:23
-
19:20
-
19:02
-
18:57
-
18:52
-
18:48
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:22
-
18:18
-
18:01
-
17:51
-
17:39
-
17:38
-
17:21
-
17:16
-
17:15
-
16:58
-
16:56
-
16:45
-
16:39
-
16:36
-
16:22
-
16:16
-
15:58