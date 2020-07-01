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«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче РПЛ

«Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в гостевом матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин, который отправил мяч в ворота «Арсенала» после передачи нападающего грозненцев Андреса Понсе. Через 7 минут главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно реализовал хавбек гостей Одисе Роши. В концовке встречи, на 88-й минуте, Роши оформил дубль. В компенсированное время матча нападающий Евгений Луценко сократил отставание «Арсенала» в счёте.

«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
01 июля 2020, среда. 17:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 3
Ахмат
Грозный
0:1 Харин – 15'   0:2 Роши – 22' (пен)   0:3 Роши – 88'   1:3 Луценко – 90+2'
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