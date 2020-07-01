«Зенит» обыграл «Тамбов» и оторвался от «Локомотива» на 11 очков

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Тамбовом». Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счёт на 43-й минуте встречи открыл нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Результативный пас иранскому форварду отдал нападающий Артём Дзюба.

На 88-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт, реализовав пенальти. Спустя три минуты Эмилиано Ригони вывел «Зенит» вперёд.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. Помогали ему ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Тамбов», набрав 25 очков в 25 турах, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (59) — первый. На втором месте — «Локомотив» (48).