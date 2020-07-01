«Вест Хэм» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:15
Сегодня, 1 июля, состоится матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 22:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Гарри Леннард. Резервный рефери — Грэм Скотт.
В первом круге встреча команд завершилась победой «Вест Хэма» со счётом 1:0.
«Челси», набрав 54 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (27) — на 17-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).
Турнирная таблица чемпионата Англии сезона-2019/2020.
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