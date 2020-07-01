Аджоев обсудил с Сёминым возможное назначение на пост тренера тульского «Арсенала»

Как стало известно «Чемпионату», руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев около 10 дней назад звонил бывшему наставнику «Локомотива» Юрию Сёмину и обсуждал с ним возможное назначение на пост главного тренера туляков в следующем сезоне.
Стоит отметить, что за приглашение экс-тренера «железнодорожников» выступает генеральный директор тульского клуба Дмитрий Балашов, который ранее был начальником команды в «Локомотиве» при Сёмине.
Напомним, 14 мая «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул пост наставника «железнодорожников» 31 мая. Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Под руководством специалиста московский клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
- 1 июля 2020
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