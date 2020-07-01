Черевченко: тульский «Арсенал» допускает детские ошибки

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:3).

«Были моменты, подходы. Дисциплина была, но допускаем детские ошибки, такие же как и с «Ростовом». Длинная передача — гол. Ребята с замены вышли хорошо, но счёт уже был 0:2, «Ахмат» стал нам что-то позволять. Нужно, чтобы каждый в себе поковырялся: и штаб, и игроки. Ситуация неприятная, но мужчины из таких выбираются. Критика от болельщиков? Это их право, могут высказываться. Хочу перед ними извиниться за последние матчи», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата».

«Ахмат» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) — на 9-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 24 матчах набравший 56 очков.