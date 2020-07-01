Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак», «Динамо» и «Ростов» интересуются форвардом из чемпионата Румынии

«Спартак», «Динамо» и «Ростов» интересуются форвардом из чемпионата Румынии
Футбол / РПЛ 0

Нападающий румынского клуба «Германштадт» Габриэл Дебелюх может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в услугах 23-летнего хорватского футболиста заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Ростов». Отмечается, что за Дебелюхом следят и турецкие клубы «Антальяспор» и «Истанбул Башакшехир».

В нынешнем сезоне Дебелюх принял участие в 24 матчах чемпионата Румынии и забил 10 голов. Действующий контракт форварда с «Германштадтом» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, владельцем «Германштадта» стала бывшая модель «Плейбоя» Анамария Продан. «Германштадт» был продан из-за серьёзных финансовых проблем. Румынский клуб задолжал футболистам порядка € 700 тыс.

Бывшая модель «Плейбоя» купила румынский клуб
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020