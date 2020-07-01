«Спартак», «Динамо» и «Ростов» интересуются форвардом из чемпионата Румынии

Нападающий румынского клуба «Германштадт» Габриэл Дебелюх может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, в услугах 23-летнего хорватского футболиста заинтересованы «Спартак», «Динамо» и «Ростов». Отмечается, что за Дебелюхом следят и турецкие клубы «Антальяспор» и «Истанбул Башакшехир».



В нынешнем сезоне Дебелюх принял участие в 24 матчах чемпионата Румынии и забил 10 голов. Действующий контракт форварда с «Германштадтом» рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, владельцем «Германштадта» стала бывшая модель «Плейбоя» Анамария Продан. «Германштадт» был продан из-за серьёзных финансовых проблем. Румынский клуб задолжал футболистам порядка € 700 тыс.