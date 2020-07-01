Глушаков прокомментировал возможное участие «Ахмата» в еврокубках

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков высказался о победе в матче с тульским «Арсеналом» (3:1).

«Приятно снова набрать очень важные три очка на выезде. Готовились к непростому матчу, учитывая, что у нас несколько игроков выбыло из-за повреждений. Активно начали, выполняли установку тренера, и хорошо, что смогли быстро забить. После двух голов было проще контролировать игру, дальше уже четко играли у своих ворот. Кроме одного эпизода в концовке.

Это говорит о том, что концентрацию нельзя терять никогда, даже если выигрываешь в два мяча. Футбол непредсказуемая штука, а плотность в таблице все еще очень высокая. «Ахмат» ещё не решил своих задач в чемпионате, впереди у нас серьезные соперники. В следующем туре играем с ЦСКА, это будет игра уже другого уровня. Серьезно настраиваемся на матч, будем много работать. Нужно набирать очки и в матчах с командами из верхней части таблицы — тогда всё будет хорошо.



Главная задача — набирать максимум очков в каждом матче. Плотность в таблице действительно сумасшедшая, поэтому хороший отрезок может поднять команду довольно высоко. Не знаю, даст ли шанс сыграть в еврокубках шестое место, но так далеко мы пока не заглядываем. У нас же белочки не бегают по стадиону", — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.