Семак: мысль о том, чтобы ввести спортивные санкции против Азмуна, считаю неправильной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матче 25-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1) высказался о проблемах с реализацией моментов у петербургской команды, а также поделился мнением о ситуации с форвардом Сердаром Азмуном. Напомним, иранец во второй раз оштрафован за нарушение правил социального дистанцирования.
«У нас в последних матчах вообще низкая реализация. Очень много голевых моментов создали и в предыдущих матчах, и в сегодняшнем. Конечно, если мало забиваешь, присутствует нервозность, любая ошибка может привести к ответному мячу. Что и случилось сегодня. Конечно, работаем над реализацией, но забиваем пока мало. Нужно улучшать этот компонент.
Дриусси на сегодняшний день не был готов. Мысль ввести в том числе спортивные санкции против Сердара Азмуна считаю неправильной. Самое правильное испытание — это выйти и доказать на поле, что должен играть, извиниться перед командой. Что, в принципе, он и сделал. Оставить его на скамейке — не совсем правильно. Он должен выходить, доказывать своим отношением и голами, что нужен команде, что мы вместе идём к цели, которая нам важна», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 1 июля 2020
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