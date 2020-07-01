Семак: без болельщиков играть довольно странно. Не хватает градуса поддержки и антуража

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 25-го тура чемпионата России с «Тамбовом» (2:1), а также высказался о состоянии поля на стадионе «Нижний Новгород».



«Поле очень хорошее. Прекрасный стадион. Антуража и болельщиков, естественно, не хватает. Играть без болельщиков достаточно странно. Никому это не нравится — ни футболистам, ни тренерам. Не хватает градуса поддержки, к которому привыкли игроки.



Пока эту часть сезона начали неплохо. Что касается второго тайма, то подуспокоились. Хорошая была первая половина — много создавали. Во второй — игра потеряла стройность, которая была. Отчасти устали, отчасти повлияло большое количество замен, которые также влияют на ритм и качество игры в целом. Конечно, когда ведёшь — 2:0, то психологически играть легче. Но сегодня нервозность присутствовала до финального свистка», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Семак: мысль о том, чтобы ввести спортивные санкции против Азмуна, считаю неправильной