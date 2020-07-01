Евсеев: жаль, «Уфа» не смогла сегодня забить. Но снова не пропустила

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итог матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:0).

«Уфа» провела качественный матч с «Рубином». Первым таймом доволен. Второй мог быть получше. Имели преимущество на флангах. Навязывали борьбу. В середине не хватало креативного игрока. Жаль, не смогли сегодня забить. Но снова не пропустили", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

В 25-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала казанский «Рубин». Матч прошёл на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:0. С аналогичным счётом закончились четыре последних матча уфимской команды из пяти.



«Уфа», набрав 32 очка, обошла «Динамо» и «Спартак» и поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (27) остался на 12-м.