«Арсенал» бодался с «Ахматом» и отчитывался за игру перед фанатами. Лучшие фото из Тулы

1 июля в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» одержал победу над «Арсеналом». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Ахмата» Евгений Харин, который отправил мяч в ворота «Арсенала» после передачи нападающего грозненцев Андреса Понсе. Через 7 минут главный арбитр матча Василий Казарцев назначил пенальти в ворота тульской команды, который успешно реализовал хавбек гостей Одисе Роши. В концовке встречи, на 88-й минуте, Роши оформил дубль. В компенсированное время матча нападающий Евгений Луценко сократил отставание «Арсенала» в счёте.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.