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Обамеянг превзошёл Анри, быстрее всех в истории «Арсенала» забив 50 голов

Обамеянг превзошёл Анри, быстрее всех в истории «Арсенала» забив 50 голов
Футбол / Англия 0

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в матче с «Норвичем» (2:0, второй тайм) забил уже 50-й гол в английской Премьер-лиге.

На 33-й минуте голкипер «Норвича» Тим Крул совершил ошибку в собственной штрафной, после чего Обамеянг перехватил мяч и отправил его в ворота гостей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Чтобы забить 50 мячей, 31-летнему форварду потребовалось 79 матчей. По данным Opta Sport, это новый рекорд «Арсенала». Предыдущий принадлежал французскому нападающему Тьерри Анри, сумевшему забить столько же мячей в 83 матчах.

По числу матчей, потребовавшихся для 50 голов, Обамеянг занимает шестое место в АПЛ. На первом месте — экс-форвард «Ньюкасла» и «МЮ» Энди Коул: 50 мячей в 65 матчах.

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