Обамеянг наказал вратаря «Норвич Сити» за нелепую ошибку. Видео

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счёт в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (2:0, идёт второй тайм).



На 33-й минуте голкипер «Норвича» Тим Крул совершил ошибку в собственной штрафной, после чего Обамеянг перехватил мяч и отправил его в ворота гостей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Встреча проходит на стадионе «Эмирейт — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. В бригаду входят ассистенты Дэниел Кук и Ричард Уэст. Резервный рефери — Даррен Ингланд.

Лондонский «Арсенал» набрал 43 очка в 31 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте.