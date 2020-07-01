«Зенит» опубликовал видео из раздевалки после победы над «Тамбовом»

Пресс-служба петербургского «Зенита» выложила в «Инстаграме» видео из раздевалки команды после матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).
На видео главный тренер питерцев Сергей Семак похвалил команду за первый тайм, однако отметил, что во второй половине встречи «Зенит» играл хуже.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» «Зенит» одержал победу. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Счёт на 43-й минуте встречи открыл нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Результативный пас иранскому форварду отдал нападающий Артём Дзюба. На 88-й минуте Валерий Чуперка сравнял счёт, реализовав пенальти. Спустя три минуты Эмилиано Ригони вывел «Зенит» вперёд.
«Тамбов», в 25 турах набрав 25 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (59) — лидирует. На втором месте — «Локомотив» (48).
- 1 июля 2020
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