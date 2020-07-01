«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» благодаря голу с пенальти на 101-й минуте

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счётом 1:1.



Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота «Ростова» на 13-й минуте с передачи полузащитника Кристофера Ольссона. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.



«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), на три очка отставая от московского «Локомотива». «Ростов» (42) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 25 матчах набравший 59 очков.