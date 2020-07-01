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«Эвертон» переиграл «Лестер» благодаря двум быстрым голам

«Эвертон» переиграл «Лестер» благодаря двум быстрым голам
Футбол / Англия 0

«Эвертон» одержал победу в матче 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1.

«Эвертон» открыл счёт на 10-й минуте встречи — мяч забил Ришарлисон.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Спустя шесть минут преимущество «Эвертона» увеличил Гилфи Сигурдссон, реализовав пенальти.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Единственный гол «Лестера» забил Келечи Ихеаначо на 51-й минуте матча.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный арбитр — Мэтт Донохью.

«Эвертон», набрав 44 очка, занимает 11-е место в АПЛ. «Лестер» (55) — на третьем месте.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
01 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Ришарлисон – 10'   2:0 Сигурдссон – 16' (пен)   2:1 Ихеаначо – 51'
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