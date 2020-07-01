«Эвертон» переиграл «Лестер» благодаря двум быстрым голам

«Эвертон» одержал победу в матче 32-го тура английской Премьер-Лиги с «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:1.

«Эвертон» открыл счёт на 10-й минуте встречи — мяч забил Ришарлисон.

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Спустя шесть минут преимущество «Эвертона» увеличил Гилфи Сигурдссон, реализовав пенальти.

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Единственный гол «Лестера» забил Келечи Ихеаначо на 51-й минуте матча.

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Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Ему помогали ассистенты Марк Перри и Николас Хоптон. Резервный арбитр — Мэтт Донохью.

«Эвертон», набрав 44 очка, занимает 11-е место в АПЛ. «Лестер» (55) — на третьем месте.