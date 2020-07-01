«Арсенал» дома разгромил «Норвич Сити», Обамеянг оформил дубль
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Норвич Сити». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе лондонского «Арсенала» голы забили полузащитник Гранит Джака и защитник Седрик. Дубль на счету нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Лондонский «Арсенал» набрал 46 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).
В другом матче тура чемпионата Англии «Борнмут» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч, прошедший на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, завершился победой гостей с разгромным счётом — 4:1.
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
01 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Обамеянг – 33' 2:0 Джака – 37' 3:0 Обамеянг – 67' 4:0 Седрик – 81'
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