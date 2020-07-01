«Арсенал» дома разгромил «Норвич Сити», Обамеянг оформил дубль

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Норвич Сити». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



В составе лондонского «Арсенала» голы забили полузащитник Гранит Джака и защитник Седрик. Дубль на счету нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.



Лондонский «Арсенал» набрал 46 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).



В другом матче тура чемпионата Англии «Борнмут» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч, прошедший на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, завершился победой гостей с разгромным счётом — 4:1.