Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Арсенал» дома разгромил «Норвич Сити», Обамеянг оформил дубль

«Арсенал» дома разгромил «Норвич Сити», Обамеянг оформил дубль
Футбол / Англия 0

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Арсенал» принимал «Норвич Сити». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе лондонского «Арсенала» голы забили полузащитник Гранит Джака и защитник Седрик. Дубль на счету нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Лондонский «Арсенал» набрал 46 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (86).

В другом матче тура чемпионата Англии «Борнмут» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч, прошедший на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте, завершился победой гостей с разгромным счётом — 4:1.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
01 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 0
Норвич Сити
Норидж
1:0 Обамеянг – 33'   2:0 Джака – 37'   3:0 Обамеянг – 67'   4:0 Седрик – 81'
Англия - Премьер-лига. 32-й тур
01 июля 2020, среда. 20:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Гейл – 5'   0:2 Лонгстафф – 30'   0:3 Альмирон – 57'   0:4 Лацаро – 77'   1:4 Гослинг – 90+4'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020