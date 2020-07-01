«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Сочи», Кокорин забил на 92-й минуте

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграл вничью с «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол на 57-й минуте встречи забил Николай Комличенко, реализовав пенальти. На 73-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил Тони Шуньич. В добавленное время «Сочи» сравнял счёт — Александр Кокорин забил гол с 11-метровой отметки.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

«Сочи», в 25 матчах набрав 29 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (32) — на 8-м месте.