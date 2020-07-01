Новиков: «Динамо» полностью переиграло «Сочи», но не справилось с другими людьми

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:1).
«Мы полностью переиграли команду «Сочи», но не справились с другими людьми. Это всё», — цитирует Новикова «Матч ТВ».
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграл вничью с «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол на 57-й минуте встречи забил Николай Комличенко, реализовав пенальти. На 73-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил Тони Шуньич. В добавленное время «Сочи» сравнял счёт — Александр Кокорин забил гол с 11-метровой отметки.
«Сочи», в 25 матчах набрав 29 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (32) — на 8-м месте.
- 1 июля 2020
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