«Интер» забил шесть голов «Брешии», Санчес оформил дубль

В матче 29-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» обыграл «Брешию». Встреча, проходившая на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Нападающий Алексис Санчес оформил дубль. Чилийский форвард отдал также две голевые передачи. Остальные голы «Интера» забили Эшли Янг, Данило Д'Амброзио, Роберто Гальярдини и Кристиан Эриксен.

В 29 матчах «Интер» набрал 64 очка и занимает третье место в чемпионате Италии. «Брешия» (18) занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», который в 29 турах набрал 72 очка. На втором месте в таблице — «Лацио» (68).

В другом матче Серии А «Болонья» сыграла вничью со счётом 1:1 с «Кальяри».