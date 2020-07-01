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«Интер» забил шесть голов «Брешии», Санчес оформил дубль

«Интер» забил шесть голов «Брешии», Санчес оформил дубль
Футбол / Италия 0

В матче 29-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» обыграл «Брешию». Встреча, проходившая на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Нападающий Алексис Санчес оформил дубль. Чилийский форвард отдал также две голевые передачи. Остальные голы «Интера» забили Эшли Янг, Данило Д'Амброзио, Роберто Гальярдини и Кристиан Эриксен.

В 29 матчах «Интер» набрал 64 очка и занимает третье место в чемпионате Италии. «Брешия» (18) занимает последнюю строчку в турнирной таблице. Лидером соревнований является туринский «Ювентус», который в 29 турах набрал 72 очка. На втором месте в таблице — «Лацио» (68).

В другом матче Серии А «Болонья» сыграла вничью со счётом 1:1 с «Кальяри».

Италия - Серия А. 29-й тур
01 июля 2020, среда. 20:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
6 : 0
Брешия
Брешия
1:0 Янг – 5'   2:0 Санчес – 20' (пен)   3:0 Д'Амброзио – 45'   4:0 Гальярдини – 52'   5:0 Эриксен – 83'   6:0 Кандрева – 88'
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