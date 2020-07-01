Гендиректор «Ахмата»: мы довольны Глушаковым. Обсудим будущее после завершения чемпионата

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, планирует ли клуб продлить контракт с полузащитником Денисом Глушаковым.
«У нас с ним заключен контракт по схеме «1+1». И мы договорились со всеми игроками, у которых летом заканчивается контракт, что все разговоры по новым соглашениям будут после завершения чемпионата. Сейчас на первом месте для всех стоит результат, сохранение прописки в РПЛ, а не личные контракты. Ни у кого никаких вопросов нет. Не думаю, что этот вопрос кому-то мешает.
Хотели бы оставить Глушакова еще на один сезон? Чемпионат закончится, и вы всё узнаете. Денис проявляет лидерские качества, и мы им довольны. Это тот Денис, которого многие хотели видеть. Как только выйдем из этой турнирной ситуации и закончим чемпионат, мы с ним побеседуем о будущем», — приводит слова Айдамирова Sport24.
- 1 июля 2020
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