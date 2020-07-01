Созин: скоро наши судьи будут смотреть повторы по полчаса, а момент переигрывать с утра!

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о навыках работы арбитров РПЛ с системой видеопомощи (VAR).

«Все говорят, что VAR нужен, судьи не успевают за современным футболом. Но как можно девять минут смотреть повтор? Нельзя никак, это непрофессионализм! Если сразу не увидели нарушения, то надо играть, а не смотреть девять минут. Таких людей надо отстранять, они не готовы работать с видеоповторами.



Мы загнали судей в ситуации, в которых они просто не знают что делать. Посмотрите на глаза Мешкова, в них читалось: «Не знаю, что делать! Буду стоять, пока не упаду». Его даже комментатор просил футболистов отпустить. Если не менять правила VAR, то для футбола это закончится плохо. Скоро наши судьи по полчаса будут повторы смотреть, а с утра момент переигрывать. Куча людей, и не могут принять одно решение.



Эпизод, в котором отменили мяч «Крыльев Советов» в ворота «Зенита», тоже выше понимания футбола. Идёт подача, мяч от груди чиркает плечо, а гол отменяют. Если три сантиметра эти высчитывать, то отменяйте судей, пусть машины всё решают. Но это уже не футбол», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.