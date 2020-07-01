АЕК Карреры обыграл ПАОК и вышел на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Греции

В матче 31-го тура чемпионата Греции ПАОК принимал афинский АЕК. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В конце первого тайма, на 42-й минуте матча, украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский открыл счёт. На 81-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота ПАОКа, который успешно реализовал игрок афинского клуба Марко Ливайя.
Команда Массимо Карреры набрала 59 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Греции. ПАОК (59) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Олимпиакос», в 30 матчах набравший 78 очков.
Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.
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