АЕК Карреры обыграл ПАОК и вышел на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Греции

В матче 31-го тура чемпионата Греции ПАОК принимал афинский АЕК. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В конце первого тайма, на 42-й минуте матча, украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский открыл счёт. На 81-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота ПАОКа, который успешно реализовал игрок афинского клуба Марко Ливайя.



Команда Массимо Карреры набрала 59 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Греции. ПАОК (59) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Олимпиакос», в 30 матчах набравший 78 очков.

Напомним, Каррера тренировал московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством красно-белые стали чемпионами Российской Премьер-Лиги и обладателями Суперкубка России. По итогам сезона-2016/2017 итальянца признали лучшим тренером чемпионата России.