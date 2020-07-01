«Сияние бога». Вандерсон прокомментировал свою игру в матче с «Ростовом»

Бразильский нападающий «Краснодара» Вандерсон на своей странице в «Инстаграме» высказался о своей игре в матче с «Ростовом» (1:1).

«Сияние бога. Счастлив вернуться на поле», — подписал футболист фото, где он обводит игрока «Ростова».

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Краснодар». Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась вничью — 1:1.



Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота «Ростова» на 13-й минуте с передачи полузащитника Кристофера Ольссона. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.



«Краснодар» набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), на три очка отставая от московского «Локомотива». «Ростов» (42) — на 4-м месте.