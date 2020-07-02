Карпин — о фоле Кайо: даже после одного повтора мне было понятно, что это пенальти

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) и прокомментировал спорные моменты встречи.
«Очень благодарен игрокам. Снимаю перед ними шляпу. Настоящие мужики. Ни один человек даже не представляет, как им тяжело дались эти две игры – с „Арсеналом“ и „Краснодаром“. Ещё спасибо нашим болельщикам, которые были на стадионе и которые переживали за нас у телеэкранов.
Прежних кондиций не будет. Прежние это какие? Как до коронавирусной паузы? Если про такие кондиции разговор – то их не будет до конца сезона. Состояние поля было нормальное, в прошлом году было лучше.
Команде в матче с „Краснодаром“ не хватило всего. Абсолютно всего. Всю ситуацию за две-три недели в Ростове можно прочитать в любом СМИ. Почему Норманн и Попов не вышли в старте? Тот, кто задал вопрос – не читает прессу. Иначе бы не спрашивал. Когда игроки основного состава смогут выходить с первых минут матча? Посмотрим по их состоянию, пока не знаю.
Судейство в сегодняшнем матче оставлю без оценки. Что скажу о двух эпизодах с просмотром моментов и долгим назначением пенальти в ворота «Краснодара»? Ничего не скажу, просматривали и просматривали. Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел на VAR, было понятно, что это пенальти. Не понимаю, что там так долго смотрели», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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