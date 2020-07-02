Дубль Виллиана и победный гол Ярмоленко — в видеообзоре матча «Вест Хэм» — «Челси»

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси». Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



На 42-й минуте главный арбитр встречи Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно исполнил нападающий «Челси» Виллиан.

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В компенсированное время первого тайма полузащитник хозяев Томаш Соучек забил ответный гол.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На 51-й минуте хавбек Майкл Антонио вывел «Вест Хэм» вперёд в счёте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

На 72-й минуте Виллиан оформил дубль и сравнял счёт.

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В концовке встречи, на 89-й минуте, форвард «молотобойцев» Андрей Ярмоленко установил итоговый счёт.

«Вест Хэм» набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (54) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 31 матче набравший 86 очков.