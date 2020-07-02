Федотов: вопрос участия Кокорина в матче с «Зенитом» открыт

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов выразил мнение об игре 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», которая завершилась вничью – 1:1.

«Очень сложный и трудный матч. Начали неплохо, имели момент, но не реализовали его. Соперник перехватил инициативу. Нам надо было создавать компактность, но «Динамо» заслужено повело в счёте. Мы получили пенальти в свои ворота, хотя я эпизод не видел. Начали оказывать потом давление, сделали замены, которые нас освежили. Выход Нобоа расставил всё по своим местам. Появилась некая осмысленность, которая привела к хорошему давлению на ворота соперника. Мы забили со стандарта гол, к сожалению не засчитанный арбитром. Впоследствии динамовцы получили удаление, чем мы и воспользовались. Оказали давление на ворота соперника.

Первый тайм у нас не получался. Во втором пришлось переворачивать игру. Мы приобрели очко, которое двигает нас вперёд. Не всё у нас получалось. Мало играли вперед за линию обороны. Надо отдать должное сопернику, он перекрыл нам зоны. И в этой компактности мы не находили правильных решений. У «Динамо» скамейка длиннее. Соперник создавал много неприятных моментов. У нас скамейка короче, поэтому каждый игрок на вес золота, как говорится.

Примет ли участие в матче с «Зенитом» Александр Кокорин? Вопрос его участия в этой встрече открыт. Там, я знаю, есть дополнительное соглашение, при уплате определённой суммы он может появиться на поле», — цитирует Федотова официальный сайт «Матч-ТВ».