«Челси» показал второй результат по количеству поражений за сезон в эпоху Абрамовича

Лондонский «Челси», уступив «Вест Хэм Юнайтед» (2:3) в гостевом матче 32-го тура английской Премьер-лиги, приблизился к одному из клубных антирекордов, сообщает Opta в «Твиттере».

«Челси» под руководством Фрэнка Лэмпарда вчера вечером проиграл 10-й матч в чемпионате Англии. Больше было только в сезоне-2015/2016, когда они финишировали на 10-м месте, потерпев наибольшее количестве поражений в одной кампании в эпоху правления Романа Абрамовича (12).



«Вест Хэм» набрал 30 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Челси» (54) — на 4-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», в 31 матче набравший 86 очков.



Напомним, что на «Чемпионате» доступно видео всех голов встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси» (3:2).