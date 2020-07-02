Денис Глушаков: очень жаль, что пропускаю следующую игру с ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выразил сожаление о пропуске игры 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.

«Насыщенный график. Все понимаем, что каждые три-четыре дня будут игры. Важнее всего был результат, три очка, так как понимаем, что турнирная таблица поджимает.

Очень жаль, что пропускаю следующую игру с ЦСКА. К сожалению, в безобидном моменте получил желтую карточку. Честное слово, не видел игрока. Наверное, уже думал о том, как забить гол.

Физическое состояние? В принципе, тренерский штаб нас подготовил довольно неплохо. Хорошо себя чувствовали. Сегодня была интересная игра.

Как ни крути, тем командам, которые не играют в еврокубках, непривычно играть каждые три-четыре дня. Чуть-чуть тяжеловато, но есть к чему стремиться. Будем стремиться. Концовку чемпионата надо показать достойную. Так как насыщенный график, то еще непонятно, кто где будет находиться. Есть хорошие шансы, но не будем загадывать какие», — сказал Глушаков в видеоинтервью, опубликованном в «Твиттере» грозненского «Ахмата».

Видео доступно в «Твиттере» «Ахмата».