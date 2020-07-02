Денис Глушаков: очень жаль, что пропускаю следующую игру с ЦСКА

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выразил сожаление о пропуске игры 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА из-за перебора жёлтых карточек.
«Насыщенный график. Все понимаем, что каждые три-четыре дня будут игры. Важнее всего был результат, три очка, так как понимаем, что турнирная таблица поджимает.
Очень жаль, что пропускаю следующую игру с ЦСКА. К сожалению, в безобидном моменте получил желтую карточку. Честное слово, не видел игрока. Наверное, уже думал о том, как забить гол.
Физическое состояние? В принципе, тренерский штаб нас подготовил довольно неплохо. Хорошо себя чувствовали. Сегодня была интересная игра.
Как ни крути, тем командам, которые не играют в еврокубках, непривычно играть каждые три-четыре дня. Чуть-чуть тяжеловато, но есть к чему стремиться. Будем стремиться. Концовку чемпионата надо показать достойную. Так как насыщенный график, то еще непонятно, кто где будет находиться. Есть хорошие шансы, но не будем загадывать какие», — сказал Глушаков в видеоинтервью, опубликованном в «Твиттере» грозненского «Ахмата».
- 2 июля 2020
-
03:57
-
03:16
-
02:58
-
02:17
-
01:18
-
00:58
-
00:44
-
00:29
-
00:28
-
00:17
-
00:09
- 1 июля 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:30
-
23:22
-
23:22
-
23:16
-
23:01
-
22:57
-
22:52
-
22:50
-
22:43
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
21:56
-
21:56
-
21:55