Пражская «Спарта» стала обладателем Кубка Чехии, обыграв в финальной встрече «Слован» со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт лишь в начале второго тайма усилиями полузащитника «Слована» Якуба Пешека. Однако спустя 15 минут равновесие восстановил 27-летний шведский вингер «Спарты» Давид Моберг-Карлссон. Окончательный счёт встречи установил экс-игрок «Ростова» Каку Гуэлор Канга, реализовавший пенальти на 72-й минуте встречи.

Таким образом, «Спарта» стала обладателем Кубка Чехии впервые с 2014 года, который стал для них 7-м в истории.

29-летний габонский атакующий полузащитник Каку Гуэлор Канга выступал за «Ростов» в период с 2013 по 2016 год и успел провести 82 встречи, в которых отметился 8 забитыми мячами и 14 результативными передачами.