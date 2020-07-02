«Милан» объявил о выкупе Алексиса Салемакерса из «Андерлехта» за € 3,5 млн

Итальянский «Милан» выкупил защитника бельгийского «Андерлехта» Алексиса Салемакерса, сообщает пресс-служба россонери на клубном официальном сайте.

21-летний игрок подпишет контракт с «Миланом» до 30 июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt.de, сумма трансфера составила € 3,5 млн.

Салемакерс присоединился к «Милану» этой зимой и успел провести за итальянский клуб 7 матчей, ни один из которых, не начиная в стартовом составе. На его счету лишь одна голевая передача. Также воспитанник «Андерлехта» принял участие в 10 матчах за молодёжную сборную Бельгии U21, в которых отметился двумя голевыми передачами.



Всего за карьеру он провёл 77 матчей, забив 2 гола и отдав 12 результативных передач.

Напомним, зимой сообщалось, что интерес к игроку проявлял московский ЦСКА.