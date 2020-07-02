Пиоли: надеюсь, в конце сезона «Милан» займёт место выше седьмого

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал ничью в матче со СПАЛом в 29-м туре Серии А.



«Что касается результата, мы сделали шаг назад, потому что хотели продолжить победную серию. Но, к сожалению, мы пропустили со стандарта, а потом Флоккари удвоил преимущество соперника. А когда СПАЛ остался вдесятером, мы стали торопиться и не осознавали, что имеем достаточно времени, чтобы перевернуть ход игры. Нам не хватало остроты, мы слишком спешили и суетились на последней трети поля.



Посыл был правильный, но мы можем играть значительно лучше и в плане техники, и что касается передач. Нас ждёт три сложных матча с «Лацио», «Ювентусом» и «Наполи». Нам по силам выиграть. Надеюсь, в конце сезона мы займём место выше седьмого, потому что не сильно отстаём от «Наполи» или «Ромы». Нам по-прежнему не хватает того, что позволило бы побеждать команды, которые равны нам», — приводит слова Пиоли Sky Sports Italia.

СПАЛ упустил победу над «Миланом» из-за автогола на 94-й минуте