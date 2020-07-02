Мурзагулов: «Уфа» будет бороться за путевку в еврокубки до последнего тура

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал ничью в матче с «Рубином» (0:0) в 25-м туре РПЛ.



«Конечно, сегодня расстроены, что не дожали команду, у которой бюджет в несколько раз больше. Посчитать это не сложно. Мы сильнее и выше «Рубина» в турнирной таблице. Работаем, ничего не даётся легко, будем бороться за путевку в еврокубки до последнего тура.



В первом тайме можно было забивать. Но это футбол, он этим их хорош. Когда Неделчару делает три обреза и Евсеев злится на него, хочет поменять, а тот говорит: «Нет, коуч, я в порядке». Футбол состоит из эмоций. В этот раз не дожали, а с другой стороны, со «Спартаком» нам повезло: ещё бы два сантиметра и был бы гол. Посмотрим, что будет дальше, пободаемся с «Локомотивом» и «Ростовом». Никому из них с нами легко не будет. Потом сыграем с прямыми конкурентами, им тоже с «Уфой» легко не будет.



Посмотрите, мы пропустили меньше всех в лиге, кроме «Зенита», которые в 11 раз дороже нас стоит. Поэтому пусть другие команды попробуют нам забить. Евсеев хорошо сказал в интервью: «Соперник старается переиграть нас, а мы стараемся перехитрить». Перехитрим – окажемся на шестом месте.



Со скамейкой все нормально. Посмотрите, Гиоргобиани выходит в конце матча и забивает. Йокич может посидеть, а вместо него сыграет Алиев. Согласитесь, он провёл хорошую встречу. Не забили? Так получилось, мяч не залетел», — приводит слова Мурзагулова Горобзор.

«Уфа» сыграла вничью с «Рубином» и поднялась на шестое место в таблице РПЛ