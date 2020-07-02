Президент «Атлетико» о Гризманне: у всех нас бывают взлёты и падения

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал отсутствие достаточной игровой практики у французского нападающего Антуана Гризманна в «Барселоне», куда футболист перебрался как раз из мадридского клуба.
«У нас с Гризманном были дружеские отношения, он хороший парень и отличный футболист. У всех нас бывают взлёты и падения. Подозреваю, что у Антуана пока не ладится в «Барселоне», но уверен, что он покажет себя и преуспеет, потому что Гризманн – великолепный игрок», — отметил Сересо в интервью радиостанции Onda Cero.
В матче с «Атлетико» (2:2) Гризманн вышел на поле на 90-й минуте. Перед этим француз сыграл 10 минут во встрече с «Сельтой» (2:2). В нынешнем сезоне испанской Примеры Гризманн принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 5 результативных передач.
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