«Мне это не нужно, если честно». Клопп — о чемпионском коридоре от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не заинтересован в чемпионском коридоре от «Манчестер Сити» перед встречей 32-го тура АПЛ.



Напомним, что «Ливерпуль» стал чемпионом Англии за семь туров до конца сезона. Ранее наставник «горожан» Пеп Гвардиола заявил, что его команда готова организовать чемпионский коридор.



«Я не уверен, бывало ли в моей карьере такое когда-нибудь. Такое случалось очень давно в Германии. Я не уверен, является ли это там традицией. Но в любом случае это красивый жест, сто процентов.



Мне это не нужно, если честно. Мы отправляемся туда, чтобы сыграть в футбол и победить. Мы не празднуем события недельной давности», — приводит слова Клоппа Daily Mail.



Матч 32-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 2 июля, в Манчестере. Начало игры — в 22:15 мск.