Виллиан — первый за 4 года игрок в АПЛ, забивший со штрафного и пенальти в одном матче

Нападающий «Челси» Виллиан отметился дублем со стандартных положений в матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед».
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», 31-летний бразилец стал первым за четыре года футболистом в чемпионате Англии, которому удалось забить со штрафного и пенальти в одной встрече.
Примечательно, что в последний раз подобное достижение покорилось его бывшему одноклубнику – полузащитнику Сеску Фабрегасу. При этом от действий испанца также пострадал «Вест Хэм». Случилось это в марте 2016 года.
«Челси», несмотря на старания Виллиана, потерпел поражение со счётом 2:3. Подопечные Фрэнка Лэмпарда занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайших преследователей – «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – лишь на 2 очка.
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