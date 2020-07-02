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Ван Дейк сравнил себя с Федерером

Ван Дейк сравнил себя с Федерером
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк сравнил себя с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» теннисистом Роджером Федерером.

«Я всегда был немного вальяжным как внешне, так и в игре. Думаю, хороший пример есть в теннисе. Посмотрите, как играет Федерер. Кажется, что он вообще не старается, и у соперников от этого опускаются руки. Они думают, что стараются так сильно, как только могут, а он словно надевает тапочки или что-то вроде того», — приводит слова ван Дейка Daily Express.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе красных он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Также мерсисайдцы за семь туров до окончания обеспечили себе первое место в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. Для клуба этот титул стал первым за 30 лет.

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