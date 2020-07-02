«Кое-что должно измениться». Артета прокомментировал отсутствие Гюэндузи в заявке

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему полузащитник Маттео Гюэндузи не попал в заявку команды на матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (4:0).



«Причина та же, что и на прошлой неделе. Некоторые вещи должны измениться, но не меняется ничего», — приводит слова Артеты Daily Mail.



Отметим, что Гюэндузи не попадает в заявку «ганнерз» со скандала в матче с «Брайтоном» (1:2). Сообщалось, что в ходе встречи 30-го тура АПЛ 21-летний француз называл оппонентов дерьмом и насмехался над их зарплатами, говоря, что его партнёры получают столько, сколько те не будут получать никогда. Более того, по информации источника, Маттео вёл себя таким образом в ряде других матчей.



В СМИ сообщалось, что Артета намерен настаивать на продаже полузащитника.

Гюэндузи во время матча называл игроков «Брайтона» дерьмом и насмехался над их зарплатами