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«Кое-что должно измениться». Артета прокомментировал отсутствие Гюэндузи в заявке

«Кое-что должно измениться». Артета прокомментировал отсутствие Гюэндузи в заявке
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему полузащитник Маттео Гюэндузи не попал в заявку команды на матч 32-го тура английской Премьер-лиги с «Норвичем» (4:0).

«Причина та же, что и на прошлой неделе. Некоторые вещи должны измениться, но не меняется ничего», — приводит слова Артеты Daily Mail.

Отметим, что Гюэндузи не попадает в заявку «ганнерз» со скандала в матче с «Брайтоном» (1:2). Сообщалось, что в ходе встречи 30-го тура АПЛ 21-летний француз называл оппонентов дерьмом и насмехался над их зарплатами, говоря, что его партнёры получают столько, сколько те не будут получать никогда. Более того, по информации источника, Маттео вёл себя таким образом в ряде других матчей.

В СМИ сообщалось, что Артета намерен настаивать на продаже полузащитника.

Гюэндузи во время матча называл игроков «Брайтона» дерьмом и насмехался над их зарплатами
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