Наталья Игнашевич: стоило ошибиться на футбольном поле – мужа уничтожали
Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич рассказала о критике в адрес своего мужа в ходе его карьеры профессионального футболиста.
Напомним, что Игнашевич объявил о завершении карьеры летом 2018 года.
«Я бы так сказала: вся карьера мужа — это длинная история хейта. Были лишь короткие периоды просветления, когда команда Сергея выполняла сверхзадачу. Четвертьфинал чемпионата мира, третье место на Евро, победа в Кубке УЕФА. Но это продолжалось недолго. Стоило ошибиться – его снова уничтожали.
Последние 6-7 лет Сергея активно отправляли на пенсию и постоянно писали «уже не тот». К счастью, со временем к этому вырабатывается иммунитет", — рассказала Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
«Вся карьера мужа — это длинная история хейта». Откровения Натальи Игнашевич
Наталья Игнашевич признаёт, что быть женой тренера гораздо труднее, чем женой футболиста.
- 2 июля 2020
-
11:40
-
11:30
-
11:21
-
11:11
-
10:54
-
10:32
-
10:29
-
10:23
-
10:20
-
10:13
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:27
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
07:59
-
07:53
-
06:44
-
05:59
-
05:45
-
04:46
-
04:26
-
04:11
-
03:57
-
03:16
-
02:58
-
02:17
-
01:18
-
00:58
-
00:44
-
00:29
-
00:28
Партнерский контент