Наталья Игнашевич: стоило ошибиться на футбольном поле – мужа уничтожали

Супруга главного тренера «Торпедо» Сергея Игнашевича Наталья Игнашевич рассказала о критике в адрес своего мужа в ходе его карьеры профессионального футболиста.

Напомним, что Игнашевич объявил о завершении карьеры летом 2018 года.

«Я бы так сказала: вся карьера мужа — это длинная история хейта. Были лишь короткие периоды просветления, когда команда Сергея выполняла сверхзадачу. Четвертьфинал чемпионата мира, третье место на Евро, победа в Кубке УЕФА. Но это продолжалось недолго. Стоило ошибиться – его снова уничтожали.

Последние 6-7 лет Сергея активно отправляли на пенсию и постоянно писали «уже не тот». К счастью, со временем к этому вырабатывается иммунитет", — рассказала Игнашевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.