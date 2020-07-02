Судья Мешков устроил шоу в южном дерби. Фото самого долгого матча в истории РПЛ

1 июля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 25-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправивший мяч в ворота «Ростова» на 13-й минуте с передачи полузащитника Кристофера Ольссона. В компенсированное время встречи, на 101-й минуте, пенальти реализовал хавбек «Ростова» Ивелин Попов.
Команды провели на поле 111 минут 15 секунд. Таким образом, матч «Ростов» — «Краснодар» стал самым продолжительным в истории Российской Премьер-Лиги.
«Краснодар» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, на три очка отставая от московского «Локомотива». «Ростов» (42) — на четвёртом месте.
Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
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