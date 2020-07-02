Лерой Зане прибыл в Мюнхен и прошёл часть медосмотра для «Баварии»

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Зане находится в Мюнхене в преддверии перехода в «Баварию», сообщает журналист Штефан Кумбергер в своём «твиттере».
Накануне, 1 июля, 24-летний футболист успешно прошёл первую часть медицинского осмотра. Сегодня, 2 июля, Лерой пройдёт вторую часть обследования.
Напомним, Зане был близок к переходу в «Баварию» прошлым летом, но получил разрыв крестообразной связки, и сделка сорвалась. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги тогда согласились заплатить за вингера более € 100 млн.
Зане перешёл в «Манчестер Сити» из «Шальке-04» летом 2016 года, сумма трансфера составила € 52 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, сыграл 11 минут и не отметился результативными действиями.
- 2 июля 2020
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