Уткин ответил на призыв Черчесова проголосовать по поправкам в конституцию

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на призыв главного тренера сборной России Станислава Черчесова принять участие в голосовании по поправкам в конституцию.



«Я думаю, что действия каждого человека нужно оценивать по тем критериям, которые он сам же и предлагает. Таким образом, Черчесов – человек, который внимательнейшим образом относится к словам, – в своём спиче о голосовании за поправки сказал, что его очень занимает и кажется важной поправка о том, что дети являются приоритетным правом развития Российской Федерации и главной её ценностью. Очень хорошо. Черчесов – профессиональный футбольный тренер. Буквально на прошлой неделе мы выпустили программу, где рассказывали о судьбе персонажей сюжета Евгения Савина. Это было во Владивостоке. Там детские тренеры давно уже живут на пожертвования родителей. Там гигантские деньги, которые были инвестированы в том числе в детскую школу, являвшуюся частью клуба «Луч», куда-то делись. Там образовались долги, и детским тренерам к новогодним праздникам заплатили по 123 рубля… Ну что сказать. Именно такое положение вещей в куче детских школ – все это знают, и Черчесов это знает. И он находит в себе силы, выбирает слова, чтобы сказать, что нужно ещё больше открывать детских школ, как будто с теми, которые уже есть, мы хотя бы что-то можем предпринять.



Станислав Саламович, посмотрите, пожалуйста, эфир «КраСавы», поинтересуйтесь, как там вообще дела во Владивостоке, да в любой другой детской школе. В конце концов, вашему другу Алану Агузарову скоро будет некого продавать в Европу. Это тоже большая проблема и скажется, мне кажется, на семейном бизнесе Агузаровых. А вы же им желаете добра, как и все мы», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Станислав Черчесов проголосовал по поправкам в конституцию