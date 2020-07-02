Уткин: о какой стратегии в ЦСКА может идти речь, если тренер то есть, то его нет?

Известный блогер Василий Уткин высказался о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко после победы в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0).



«В ЦСКА, как и в «Спартаке», хочется видеть какую-то стратегию. Смотрите-ка, команда не попёрла вперёд – и не села сильно назад! Короче, было непонятно что, но что-то в итоге было. Послушайте, о какой стратегии может идти речь, если если тренер ЦСКА мерцательно появляется в команде. То он есть, то его нет, и потом нужно как-то объяснять, куда он делся и зачем.



Сама по себе довольно интересна формулировка, что Гончаренко уехал в Беларусь, потому что как-то нужно было команду встряхнуть. Ну что ж, именно так и встряхивает «Ливерпуль» Юрген Клопп, все только и делают что команды свои так трясут! Но почему-то мы об этом раньше ничего не слышали.



Некоторые журналисты и издания даже сделали одной из важных тем отчётов о матче ЦСКА – «Спартак» наблюдение за поведением Гончаренко во время игры. И кажется, что он довольно мало контактировал с игроками на скамейке, вообще вёл себя не очень типично. Ну, собственно, разве вызывает сомнения то, что, какие бы именно события ни привели к этой резкой эмиграции Гончаренко на родину и возвращению обратно, помимо правил карантина – впрочем, пошли они в задницу – неужели всё это не показывает то, что у него нет нормального контакта с командой, чем бы это ни вызвано было сначала и как бы мы это ни формулировали сейчас. Это совершенно очевидно», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Виктор Гончаренко рассказал, зачем уехал в Беларусь после матча с «Зенитом»